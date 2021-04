Dono de bar é preso por permitir aglomeração no estabelecimento no AM

A situação vai contra o decreto estatual que busca evitar um aumento de casos de Covid-19 | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem foi preso por descumprir o decreto estadual de segurança sanitária na madrugada desta segunda-feira (26). Ele é dono de um bar no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste, que estava com várias pessoas aglomeradas, não respeitando o distanciamento social.

De acordo com a polícia, uma equipe da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estava fazendo o patrulhamento de rotina na área, desempenhando também o papel de fiscalização, quando notaram um bar em pleno funcionamento, com dezenas de pessoas aglomeradas no ambiente interno. A situação vai contra o decreto estatual que busca evitar um aumento de casos de Covid-19 no estado novamente.

Imediatamente eles realizaram contato com o responsável do estabelecimento, que ao chegar, foi encaminhado pela polícia até a Delegacia Geral, para prestar esclarecimentos. Ele foi autuado por infringir medida sanitária preventiva, pondo em risco inúmeras pessoas ao vírus.

Aglomerações frequentes

Mais de 300 pessoas estavam no local | Foto: Divulgação

No último dia 18, bares na rua Lobo D’Almada e na Praça da Saudade, no Centro de Manaus, foram fechados após denúncias da população no último fim de semana. A ação foi feita por equipes da Central Integrada de Fiscalização (CIF).

Ao todo, 38 estabelecimentos foram vistoriados em Manaus. Na Lobo D’Almada, a estimativa da Polícia Militar é que houvesse um público de cerca de 300 pessoas no local, consumindo bebidas alcoólicas na rua.



* Com informações via assessoria

Leia mais

Estrangeiros são presos por roubo à mão armada no interior do AM

Operação da PM termina com suspeito morto em confronto no Petrópolis