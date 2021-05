Mulher é morta a facadas e tem corpo queimado pelo marido em Manaus

Corpo de Verônica foi encaminhado ao IML | Foto: Divulgação

MANAUS - 11 facadas, queimada e escondida debaixo da cama. Foi assim que a doméstica Verônica Sena dos Santos, de 37 anos, perdeu a vida, na noite de sábado (1º), no beco José Antunes, Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. Ela não foi assassinada por ladrões ou estupradores, mas pelo próprio marido que cometeu o crime brutal dentro do imóvel onde o casal morava.

Vizinhos informaram às autoridades que Verônica e o marido, identificado até o momento apenas como "Wilson", residiam no local há meses. No entanto, ultimamente, a relação do casal estava sendo marcada por desentendimentos.

Na tarde deste sábado, os moradores da área voltaram a ouvir mais uma briga, entretanto, após alguns instantes, a voz de Verônica se calou, e pouco tempo depois, uma nuvem de fumaça começou a surgir sobre a casa. Era o corpo da doméstica que estava sendo queimado.

De acordo com a polícia, os populares foram até a residência do casal para verificar o que havia acontecido e encontraram o corpo da vítima com marcas de queimadura. Revoltados, alguns vizinhos tentaram linchar o suspeito de ter cometido o feminicido, mas ele fugiu e segue sendo procurado pelas autoridades.

A perícia detectou 11 perfurações causadas por arma branca em todo o corpo da mulher. O cadáver dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

