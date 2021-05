Emboscada: jovem é arrastado e morto com 6 tiros em beco de Manaus

Vítima foi avistada sendo levado para dentro do beco | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem de 18 anos foi assassinado com 6 tiros na noite deste sábado (1º), em um beco, na rua Oswaldo Cruz, bairro Glória, zona Centro Oeste da capital. Guilherme da Silva Coelho, foi avistado sendo levado para dentro do beco, onde recebeu os disparos.

De acordo com policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, testemunhas disseram que antes do assassinato, o rapaz estava acompanhado de mais três homens, em cima de uma bicicleta.

Emboscada

Devido as circunstâncias do crime, a polícia acredita que Guilherme tenha sido vítima de uma emboscada e levado ao beco para ser assassinado com 6 tiros. Eles também acreditam que a morte do jovem tenha sido, possivelmente, mais um dos vários crimes por acerto de contas do tráfico de drogas em Manaus.

Ainda no beco, familiares do rapaz compareceram e reconheceram o corpo da vítima, em um momento de muita comoção.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

