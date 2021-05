Polícia Militar prende seis pessoas nas últimas 24 horas no interior | Foto: Bruno Zanardo/Secom

Manaus (AM) - Durante patrulhamento realizado na manhã de segunda-feira (03/05) e madrugada de hoje (04/05), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu seis pessoas no interior do estado. Crimes envolvendo tráfico de drogas e roubo motivaram as prisões.

Porções de drogas e R$ 1.750 em espécie foram apreendidos. As ocorrências foram registradas nos municípios de Iranduba, Japurá e Guajará.

Policiais do 4º Grupamento de Polícia Militar (GPM) e do 3º Batalhão de Polícia do município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus) prenderam três homens, de 18, 43 e 24 anos, por tráfico de drogas. O trio estava na pista do aeroporto da cidade quando foram abordados pelos policiais.

Com eles foram encontradas porções de skunk e a quantia de R$ 1.750 em espécie. Os envolvidos foram levados para o 59º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em Guajará (a 1.476 quilômetros de Manaus), dois homens, de 23 e 39 anos, foram presos com 12 porções de pasta base durante patrulhamento na avenida Getúlio Vargas.

Ao perceberem a presença dos militares, a dupla tentou fugir do local, mas foi impedida pela guarnição. Eles foram conduzidos até a delegacia do município.

*Em Tempo com informações da assessoria

