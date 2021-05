Para combate ao crime, Arpão conta com lanchas blindadas de R$ 3,4 mi

| Foto: Divulgação SSP-AM

Manaus (AM) - As ações contra a criminalidade nos rios da Amazônia continuam mesmo durante a pandemia do coronavírus. O combate ao narcotráfico no Amazonas conta com novos equipamentos.

Duas lanchas blindadas são sinônimo de avanço para os operadores policiais que atuam diretamente em ações de alto risco no interior do estado. O investimento é de R$ 3,4 milhões da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Batizadas de "Amarun", as embarcações são empregadas na base fluvial Arpão, no rio Solimões, próximo ao município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), e são essenciais no transporte rápido e seguro para realizar abordagens e perseguições a embarcações suspeitas.

As lanchas são equipadas com tecnologia GPS, duas câmeras de alta precisão e termal para ser utilizadas no período noturno, um monitor que informa as questões mecânicas e técnicas da embarcação, as lanchas fornecem agilidade e proteção aos agentes de segurança.

Segundo o sargento Jefferson Nunes, da 2ª Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental, o computador de bordo com tecnologia de ponta faz com que a Amarun forneça conforto na hora da pilotagem em alta velocidade.

“Essa é uma lancha de ação rápida de intervenção modelo Aruanã, ela é blindada e equipada com dois motores de 300HP, tem dois tanques de combustível com capacidade para 700 litros e, em velocidade de cruzeiro, tem autonomia de seis horas. Ela tem uma estabilidade extraordinária, isso me surpreendeu bastante positivamente. Estamos bem em termos de policiamento fluvial, ela é ótima para abordagens e para operar na calha do Solimões, que é uma área considerada perigosa. Essa lancha veio para nos trazer mais segurança e, com isso, a gente consegue trabalhar melhor em prol da sociedade”

Em dois anos, o Governo do Estado investiu R$ 13 milhões em policiamento fluvial e equipamentos para auxiliar o sistema de segurança no combate aos crimes de fronteira.

Veja o vídeo da operação:

Imagens de lanchas blindadas na Base Arpão em Coari; e entrevista com o sargento Jefferson Nunes, da 2ª Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental | Autor: Carlos Soares/SSP-AM

