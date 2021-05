Em ações policiais no AM, quatro pessoas foram presas com armas

As ações policiais ocorreram em duas localidades distintas: Manaus e Boca do Acre | Foto: Divulgação

Amazonas - Quatro pessoas foram presas no Amazonas nesta sexta-feira (7), portando armamentos como pistola e escopeta, além porções de droga - maconha e cocaína. As ações policiais ocorreram em duas localidades distintas: Manaus e Boca do Acre (distante 1.028 km da capital).

Em Manaus, um casal foi detido por policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) com uma pistola, munições e drogas, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe da Rocam, durante o patrulhamento, por volta das 17h, foi feita uma denúncia de que alguns indivíduos estariam comercializando drogas na rua Safira. No local, os policiais encontraram um casal portando uma arma de fogo tipo pistola , calibre 6.35 mm e numeração H25002; oito munições do mesmo calibre intactas; além de dois tabletes de entorpecentes com aspecto de maconha.

Os dois foram encaminhados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a conclusão dos procedimentos legais. A mulher, de 27 anos, já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Apreensão

Além do armamento tipo escopeta calibre 16, foram encontrados dois cartuchos deflagrados | Foto: Divulgação

Em Boca do Acre, Policiais militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam um jovem de 19 anos com uma escopeta.

Durante o patrulhamento no município, por volta das 19h25, a equipe recebeu a informação de que dois suspeitos, conhecidos como “Regis” e “Cauã”, estariam promovendo terror e realizando disparos de arma de fogo em uma rua do bairro Maria Leopoldina.

No local, os policiais abordaram um dos suspeitos, que confessou que havia efetuado os disparos e que a arma utilizada estava em sua casa.

Na residência, além do armamento tipo escopeta calibre 16, foram encontrados dois cartuchos deflagrados e um intacto, e um tubo de pólvora. O jovem foi levado à delegacia do município, para a conclusão dos procedimentos legais.

Tráfico

Em outra ação, os PMs conduziram à delegacia um jovem de 20 anos, que estava com cerca de 46 gramas de pasta de cocaína. A mesma equipe recebeu denúncia de que um suspeito estaria comercializando drogas na frente da própria casa, no bairro Praia do Gado.

Na abordagem, os policiais encontraram com o rapaz dois papelotes de substância ilícita. No interior da residência foram achados mais oito papelotes com características do mesmo entorpecente. Os policiais também conduziram o suspeito à delegacia de Boca do Acre.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dupla é presa com espingarda e drogas no Amazonas

Parceiros no amor e no crime são presos com drogas e armas em Manaus