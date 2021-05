Vídeo: membros da CDN e CV brigam por território e intimidam manauaras

Membros da facção gravaram o momento | Foto: Divulgação

MANAUS - Não uma, mas duas vezes, membros de diferentes facções criminosas intimidaram a noite de um grupo que jogava bola em uma quadra esportiva no bairro Coroado, expondo a possibilidade de uma nova guerra do tráfico de drogas.

Em imagens que começaram a circular nesta terça-feira (18), homens não identificados e portando arma de grosso calibre aparecem pichando a sigla de Cartel do Norte, CDN, em um muro.

“Agora é CDN”, gritam eles após marcar a quadra esportiva e fugir do local.

Um segundo vídeo gravado no mesmo espaço, feito como direito de resposta, mostra membros da facção criminosa rival, Comando Vermelho (CV), apagando as pichações e pintando a própria sigla no muro, também com o porte de armas de fogo.

“Mudou. É a frota do Mano G. Do General”, reivindicam os homens.

O apelido "Mano G" pertence ao narcotraficante Gelson Lima Carnaúba, um dos criminosos do sistema penitenciário de alta periculosidade e também um dos fundadores da facção Família do Norte (FDN), antes de integrar o Comando Vermelho. Atualmente, o criminoso cumpre pena na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande.

Nova guerra do tráfico?

O conflito sugere que Manaus pode sofrer novamente com o embate entre facções. Desde o início de 2021, a nova organização criminosa CDN tem feito vítimas na capital. Ao que tudo indica, um “banho de sangue” pode voltar a vitimar a população.

Questionadas pelo EM TEMPO , as assessorias da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) não se pronunciaram sobre o caso.

O delegado Bruno Fraga, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), informou apenas que o Departamento investiga vários casos de crimes organizados, porém a autoridade policial não se pronunciou sobre os procedimentos investigativos dos mesmos.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação

Leia mais

Grupo rival mata membro da "CDN" e filma crime em Manaus; veja vídeos

Responsáveis por massacre, chefes de facções retornam a presídio do AM