Pastor acusado de estuprar criança de 4 anos é preso no RJ

Foto Reprodução Instagram | Foto: Divulgação

Josué Tintino Pereira Crichi, de 30 anos, se apresentava como pastor mas na verdade ele era foragido da Justiça de São Paulo e foi preso no Rio de Janeiro suspeito de estuprar uma criança de 4 anos em Mogi Mirim/SP, em 2013.

A polícia fluminense também prendeu um outro abusador sexual que era procurado no Maranhão. Luís Ferreira cometeu o crime contra sua enteada e fugiu ao ser condenado.

A polícia civil do Rio, em Bonsucesso, fez cinco prisões nesse mês de foragidos de outros estados. Confira imagens das duas últimas prisões.

Veja vídeo

SBT News | Autor: Divulgação

Cantor gospel estupra adolescente em sítio no AM

Um cantor gospel, de 33 anos, foi capturado pela Polícia Civil após estuprar uma adolescente de 16 anos, em Manacapuru , a 68 quilômetros de distância de Manaus.

Segundo a polícia, a adolescente compareceu juntamente com a mãe na Delegacia Especializada de Polícia (DEP), informando que havia sido vítima de abuso sexual. A garota relatou que já conhecia o cantor, pois eles frequentam a mesma igreja na cidade.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da DEP, para se aproximar da adolescente, o suspeito alegou que estava lançando uma marca de roupas de ginástica e propôs à vítima fazer uma sessão de fotos com as peças de roupa. Buscando ganhar dinheiro, a vítima acabou aceitando o trabalho.

