Vídeo: Integrantes do CV ateiam fogo em agência bancária no Japiim

Manaus - A onda de vandalismo que começou a varrer Manaus na madrugada deste domingo (6) ainda não dá sinais de descanso. Uma agência da Caixa Econômica no bairro do Japiim foi incendiada por membros do Comando Vermelho nesta tarde.

A destruição da agência é continuação de uma série de atos de destruição que vem sendo realizados em resposta ao assassinato do traficante Erick Batista Costa, mais conhecido como Dadinho, numa operação policial.



O Corpo de Bombeiros ainda atendeu de manhã e à tarde a várias outras ocorrências em diversas regiões da cidade. Os alvos foram principalmente veículos de transporte e agências bancárias.

Na Avenida Grande Circular, Zona Leste, pneus foram incendiados por volta das 8h13 da manhã, sem maiores danos. Às 10h15, na Compensa, um trator num canteiro de obras da Prefeitura foi o alvo de outro incêndio.

Às 10h52, ainda na Compensa, uma agência do banco Bradesco foi incendiada.

Dois microônibus também foram consumidos pelo fogo, um na Avenida Desembargador João Machado (Alvorada), às 12:34, e outro na Avenida Autaz Mirim, às 13h33.

