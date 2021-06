Suspeitos são perseguidos, capotam carro e um é baleado na Zona Norte

Um dos quatro suspeitos foi baleado na perna | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Uma ação criminosa acabou terminando mal para três criminosos que estavam cometendo vários arrastões na capital. O trio acabou preso após trocar tiros com policiais e um suspeito foi baleado.

O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (7), por volta das 19h, na rua Arquiteto José Henriques B. Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Dois dos suspeitos são adolescentes de 16 anos e um foi identificado como Pedreson Santos de Lucena, de 20 anos.

O delegado Vinícius de Mello, titular do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que quatro homens renderam um motorista de aplicativo de 53 anos, no momento em que ele deixava a casa onde mora no bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus.

" Os suspeitos tomaram o aparelho celular e o carro da vítima modelo Chevrolet Ônix, de cor vinho. Eles iniciaram uma perseguição mas acabaram sendo localizados pelos policiais militares da 18° Companhia Interativa comunitária (Cicom). Os indivíduos ainda atiraram contra a viatura, mas perderam o controle do carro e capotaram o veículo " Vinícius de Mello, titular do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP)





A autoridade acrescentou ainda que um dos quatro suspeitos foi baleado na perna. Um deles fugiu e os outros dois foram presos. Devido ao acidente, o trânsito na avenida ficou congestionado. Dezenas de motoristas de aplicativo estiveram no local para dar apoio ao colega.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro ao baleado. O vidro da viatura policial ficou com disparos de arma de fogo.





O caso será apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na ocorrência um revólver calibre 38 e uma faca foram apreendidos.

Trânsito na avenida ficou congestionado | Autor: Divulgação









Os adolescentes posteriormente serão levados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).





Confira a live:









