Empresário é sequestrado e bandido morre após perseguição na ZL

Carro da vítima, dinheiro e objetos foram recuperados | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Um empresário de 57 anos foi alvo de criminosos nesta quarta-feira (9), durante um assalto no comércio dele situado na rua Bom Jesus, do bairro Zumbi dos Palmares. A ação violenta ainda terminou em sequestro e traumatizou a vítima e familiares que temem represálias.

Conforme a filha da vítima, uma universitária de 19 anos que preferiu não ser identificada, três criminosos abordaram o empresário no momento em que ele abriu a porta do comércio para a saída de uma cliente. Violentos, os suspeitos exigiram que o empresário entregasse a quantia de R$ 30 mil. No entanto, o empresário não possuía esse valor.

"Meu pai, desesperado pela ação dos homens que a todo tempo exigiam dinheiro, ligou para um amigo e pediu a quantia de R$ 5 mil emprestado naquele momento. Devido ao fato dele estar muito nervoso na ligação, esse amigo entendeu que algo poderia estar errado e foi até a delegacia antes de ir encontrar com meu pai acompanhado dos policiais", explicou a jovem.

Os suspeitos perceberam a presença da polícia e tentaram fugir. Uma perseguição foi iniciada por ruas da Zona Leste de Manaus e houve troca de tiros.





"Os criminosos acabaram colidindo contra o muro de uma casa na invasão Novo Reino, após a polícia atingir um deles ao reagir aos disparos e o suspeito ter perdido o controle do veículo. Mais um deles também foi baleado", contou a filha da vítima.

Corpo do homem morto durante a perseguição foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Bianca Ribeiro









O empresário sofreu apenas escoriações devido à colisão. Um dos baleados acabou morrendo no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Até o momento ele permanece sem identificação.

O outro baleado segue internado na mesma unidade. O terceiro suspeito se machucou na colisão e também está hospitalizado. O carro da vítima utilizado pelos criminosos, modelo Toyota Hilux, foi recuperado, além de dinheiro e objetos levados no assalto ainda no comércio da vítima.





O material apreendido foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o caso será investigado pela Polícia Civil. O corpo do homem morto durante a perseguição foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Veja trecho da perseguição | Autor: Divulgação





Confira a live sobre o caso:













