Jovem é assassinado com várias perfurações pelo corpo no Tarumã

Manaus - De forma cruel, o jovem Thaisson Marconi Souza da Costa, de 18 anos, perdeu a vida nas mãos de criminosos. O corpo dele foi encontrado em uma área de difícil acesso na estrada da Vivenda do Pontal, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O caso aconteceu no início da noite desta quinta-feira (10), por volta das 18h, quando moradores da área encontraram o cadáver com sinais de tortura e as mãos amarradas.





Os policiais da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), isolaram a área e acionaram os demais órgãos competentes. Uma faca foi encontrada nas mãos da vítima.

" A vítima teve várias perfurações de arma branca pelo corpo todo, o número preciso será contado após o exame necroscópico na sede do Instituto Médico Legal (IML) " Daniel Leão, delegado





Um documento no bolso da vítima permitiu que ela fosse identificada. A motivação do crime e autoria ainda é desconhecida.

Os policiais civis da DEHS irão investigar o caso para levantar mais detalhes da vida da vítima.









