Vídeo: homem é executado e outro é baleado em ataque na Praça 14

Motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Um ataque criminoso foi registrado na noite desta quarta-feira (16), na rua Visconde de Porto Alegre, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus. Um homem morreu e outro foi baleado.

Conforme relatos de testemunhas, Daniel Fonseca Couto, de 24 anos, e um outro homem identificado como Matheus H. B estavam sentados na esquina conversando quando foram surpreendidos por criminosos que chegaram em um veículo de cor prata.





"Foram vários disparos. O Matheus ainda tentou correr, foi socorrido pelos familiares e levado ao hospital. Já o Daniel acabou caindo aqui. Não deu tempo, ele agonizou e morreu. Foi assustador para nós que moramos aqui lidar com essa cena violenta", relatou um morador da área. Porções de drogas encontradas no bolso de Daniel estão sendo analisadas pela polícia.

Daniel agonizou e morreu no local | Foto: Bianca Ribeiro





O local foi isolado pelos policiais militares da 1° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que acionaram os demais órgãos competentes.

Veja o momento do ataque | Autor: Divulgação





As equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica e Instituto Médico Legal (IML) vão atuar na ocorrência. A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





Veja a live:









Leia Mais:

"Foi confundido", diz família em velório de vítima de ataque criminoso

Suspeito morre e outros 13 são presos durante operação no AM