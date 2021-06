Mãe pede que Lázaro se entregue à polícia para “esclarecer" fatos

Dezenas de policiais civis e militares estão mobilizados para encontrar o criminoso | Foto: Divulgação





Em fuga há 9 dias, Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, é suspeito matar uma família no Incra 9, em Ceilândia, além de estuprar mulheres, queimar casas e espalhar terror por onde passa.

Em entrevista ao programa Cidade Alerta, da TV Record, a mãe de Lázaro, Eva Maria de Sousa, pediu que o filho se entregue à polícia. “Se você estiver me ouvindo, me faça o favor de se entregar”, suplicou a mãe.

Eva Maria ainda afirmou que o filho precisa esclarecer tudo o que vem sendo dito sobre ele nos últimos dias. “Se entregue para esclarecer mentiras e verdades que estão contando”, falou a mulher.

Conforme revelou o Metrópoles, Eva e o padrasto do criminoso, Léin (apelido), trabalharam na chácara do sogro do diretor da Polícia Civil do DF (PCDF), Robson Cândido, até o dia em que o foragido fez a família Vidal vítima. Eva fazia queijos a partir do leite tirado das vacas criadas na propriedade. E Léin era o caseiro da chácara.

Nesta quinta-feira (17), Lázaro foi visto na cidade de Girassol (GO), próximo à casa do pai, enquanto se escondia embaixo de um cobertor. Testemunhas relataram que o maníaco estava com uma mochila, mancava e simulava ser um mendigo. Quando avistou a polícia, Lázaro teria corrido para um córrego perto da casa onde foi visto.





“Vim deixar uma colega minha do lado da casa do pai do Lázaro e fui ver o que estava acontecendo. Vimos o suspeito dentro de uma casa, agachado. Ele desceu para o córrego. Houve mais de 30 tiros. Disparos de metralhadora”, relatou o vigilante Alexandre Augusto, que estava no local.

Segundo ele, Lázaro estava com um cobertor nas costas, cobrindo uma mochila. “Ele estava até mancando”, disse à reportagem.

Dezenas de policiais civis e militares, viaturas e três helicópteros estão mobilizados na operação para encontrar o homem.

Novas vítimas

As digitais de Lázaro foram encontradas na casa da família Vidal. Cláudio Vidal de Oliveira, 48 anos, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15, teriam sido mortos por ele a tiro e facadas. O crime ocorreu na madrugada do dia 9/6, no Incra 9, em Ceilândia.



Ele ainda sequestrou Cleonice Marques de Andrade, 43 anos, esposa de Cláudio e mãe das outras vítimas. O corpo dela foi encontrado no dia 12, em um matagal. O cadáver estava sem roupa e com um corte nas nádegas, em uma zona de mata perto da BR-070.





Desde que matou a família Vidal, Lázaro vem entrando e saindo de propriedades, fazendo novas vítimas. Ainda no Incra 9, em Ceilândia, ele invadiu outros dois locais. Em Goiás, ele tem se escondido na região entre Girassol, Edilândia e Cocalzinho, Entorno do DF.

Capacidade de fuga

A vida criminal de Lázaro começou em 2008. Na época, ele foi preso por um duplo homicídio em Barra do Mendes, município baiano que fica a 540km de Salvador. Ele é natural da cidade.

Segundo a Polícia Civil baiana, o criminoso foi indiciado pelos assassinatos de José Carlos Benício de Oliveira e Manoel Desidério Silva, no povoado de Melancia. O inquérito, concluído e enviado à Justiça, aponta que ele atingiu as vítimas com disparos de espingarda e depois fugiu, se apresentando dias depois na unidade policial. Após a prisão, ele acabou fugindo para o Centro-Oeste.

No DF, chegou a ser condenado por roubo e estupro. Mas, também, conseguiu fugir do sistema penitenciário em 2016.

A capacidade de fuga de Lázaro já é velha conhecida da polícia e do sistema prisional goiano. Em julho de 2018, ao tentar fugir junto de outros cinco detentos do presídio de Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal, ele foi o único que obteve êxito.





Lázaro foi preso no dia 8 de março de 2018, por suspeita de assassinatos ocorridos na Bahia, além de estupro, roubo e porte ilegal de armas no DF. Ele tinha, na época, três mandados de prisão em aberto.

A ausência dele entre os presos do presídio de Águas Lindas só foi sentida no momento de recontagem dos detentos, após a ação policial no local. Mas, a essa altura, ele já estava longe.

A fuga ocorreu na madrugada, por volta das 2h, de 23/7/2018, segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás (DGAP).

Desenvolvimento prejudicado

Laudo psicológico feito no âmbito de um dos processos contra Lázaro Barbosa, em 2013, constatou que o homem tem características de personalidade violenta, como agressividade, ausência de mecanismos de controle, dependência emocional, impulsividade e instabilidade emocional.

Ainda de acordo com os psicólogos que assinam o documento ao qual o Metrópoles teve acesso, o criminoso tem possibilidade de “ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentos de angústia”.





O autor, segundo os especialistas, teve o desenvolvimento psicossocial prejudicado devido a agressões familiares, uso abusivo de álcool e drogas, falecimento familiar, abandono das atividades escolares, trabalho infantil e situação financeira precária.





