"Matador do CV", diz recado deixado em corpo esquartejado em Manaus

O cadáver passou por perícia no local que foi encontrado | Foto: Divulgação

Manaus - Com extremos sinais de violência, um corpo do sexo masculino foi encontrado esquartejado no bairro Planalto, na Zona Centro-Oeste. A cabeça da vítima não foi encontrada no local.

O caso ocorreu por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira (18), entre o beco Goiânia e a avenida do Futuro.

Moradores da área identificaram que o corpo havia sido jogado por criminosos em um carro, de características não divulgadas, e foram até a 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) acionar os policiais.

As equipes foram até o local e constataram que ao lado corpo havia uma mensagem escrita: "Matador do CV tá aí a resposta PCC". O crime pode se tratar de um acerto de contas do tráfico de drogas.

O cadáver passou por perícia realizada pela equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

A autoria do crime é investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outra morte violenta

Em dezembro de 2020, o corpo do motorista de aplicativo de mobilidade urbana Marcos Teixeira Maia foi encontrado esquartejado no porta-malas de um carro estacionado na rua Donicio Santos, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi um amigo da vítima que localizou o cadáver e chamou a polícia. Relembre o caso.

