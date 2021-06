Adolescente morre em área de operação policial no Rio de Janeiro

Thiago estava dentro de casa quando foi baleado, mas a polícia nega que ele tenha sido atingido durante a operação | Foto: Reprodução





Realizada nesta sexta-feira (18), a Operação Coalizão pelo Bem reuniu agentes das polícias civis do Rio, do Pará e do Amazonas e contou com o apoio da Polícia Militar do Rio para prender um dos chefes do tráfico do Comando Vermelho mandante dos ataques em Manaus, no Amazonas, segundo a Polícia Civil do Rio

Durante a operação, um adolescente de 16 anos morreu depois de ser baleado no Morro da Fé, no Complexo da Penha, na Zona Norte. Thiago da Conceição estava dentro de casa quando foi baleado na cabeça, mas a polícia nega que ele tenha sido atingido durante a operação.

Ele chegou a ser levado para o Hospital Getúlio Vargas, também na Penha, por parentes e vizinhos, mas não resistiu. A mãe de Thiago chegou a precisar de atendimento médico ao receber a notícia.

" Com relação específica ao adolescente baleado, a gente não tem todas as informações. Isso será objeto de uma investigação. No local onde ele foi baleado, não havia nenhum policial naquela localidade. Eles perceberam um tumulto à distância, e obtiveram a informação que o adolescente tinha sido baleado " Rodrigo Oliveira, subsecretário operacional do RJ





“Há cerca de seis meses começou a nos chamar a atenção o fato de detectarmos pessoas de outros estados no Rio de Janeiro. Mais recentemente, fruto de investigações de roubos a joalherias na Zona Sul com criminosos do Pará. Disseram que os traficantes que deram as ordens para os ataques no Amazonas estariam no Rio de Janeiro”, falou Oliveira.

Segundo a polícia, Mano Kaio, que seria o mandante dos ataques, está escondido no Complexo da Penha. Além do Rio, a operação aconteceu em São Paulo e também no Amazonas.





Ao todo, 3 homens foram mortos — 2 no Rio e 1 em Manaus — e 15 pessoas foram presas. Também foram apreendidos dinheiro, um fuzil, munição, drogas e uma granada.

Líder preso

O homem morto em Manaus era pai de um dos presos que teria tentado reagir e tomar o fuzil de um policial.

Já entre os presos está Marcelo Silva, conhecido como Jogador, apontado como um dos chefes do tráfico do Comando vermelho no Amazonas e cunhado de Gerson Carnaúba, líder da organização, que foi preso.

“Ele geria do Rio de Janeiro o grupo. Foi ele que orquestrou os ataques tanto na capital quanto no interior”, disse a delegada-geral do Amazonas, Emília Ferraz.

Além dele, há mais um preso do Amazonas e outros 4 do Pará.

Rodrigo Oliveira ressaltou que a operação buscou bloquear os bens dos criminosos.

" É isso que incentiva a entrada dessas pessoas na atividade criminosa. Amanheceram bloqueados nessa manhã R$ 127 milhões " ,





Já o diretor do Departamento de Combate à Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro, Flávio Porto, disse que havia movimentação de dinheiro através de pessoas jurídicas no Amazonas.

“Criminosos que vierem de outros estados para cá achando que o Rio de Janeiro é colônia de férias serão presos e terão seus bens bloqueados”, afirmou Flávio Porto.

O delegado disse que duas empresas de Manaus foram alvos de mandados de busca e apreensão e também de prisão nesta sexta. Segundo ele, foi feita uma movimentação de R$ 129 milhões no espaço de um ano e meio.

“Foram feitos depósitos fracionados e sucessivos. Os recursos do varejo do tráfico foram mesclados às atividades dessas pessoas jurídicas”, explicou.

Ordens partiram do RJ

A delegada Emília Ferraz disse também que as ordens dos ataques partiram de traficantes que estavam no Rio de Janeiro.

" O trabalho de inteligência indicou que as ordens dos ataques partiram de pessoas que estavam em favelas aqui do Rio de Janeiro. Independente da fronteira que de encontre, nós vamos atrás e vamos prender todos " ,





“Foi preso o maior comandante do comando vermelho que Atua no estado do Amazonas, e com ele toda uma rede de lavagem de dinheiro e movimentação financeira”, afirmou ela.

E completou:

“Prendemos todos os mandantes desses ataques”.

* Com informações do G1





