Homem é perseguido e executado a tiros no Jorge Teixeira

Manaus - Um intenso tiroteio iniciado na rua Pirarucu, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, assustou a população na noite desta sexta-feira (18). Diego da Silva Arruda, de 28 anos, foi morto a tiros.

O caso aconteceu por volta das 19h40 e conforme testemunhas, a vítima foi perseguida por criminosos em um carro. O ataque foi tão violento que uma padaria, uma marcenaria e um posto de saúde tiveram os vidros quebrados pelos disparos.

" Eu achava que eram as crianças soltando bombinhas, mas quando abri a porta da marcenaria já vi uma correria e entendi que eram tiros. Foram muitos disparos e logo que tudo acabou, saímos e nos deparamos com o rapaz caído aqui na frente. Ainda tentaram socorrê-lo, mas não deu tempo " Francisco Freitas, 72 anos, aposentado





Os atiradores fugiram logo após o crime e até o momento não foram identificados. Os policiais da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência.

No local do crime, o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), constatou que Diego foi morto com cinco tiros no tórax e um tiro na cabeça.





A motivação do crime ainda será investigada pela Polícia Civil que não descarta a possibilidade de acerto de contas decorrente do tráfico de drogas.

Disparos atingiram estabelecimentos do local | Foto: Bianca Ribeiro





O corpo de Diego foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame necroscópico.





Confira a remoção do corpo:









