Polícia encontra 23 kg de drogas em sacos com macaxeira, no Amazonas

A cadela policial Jade, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), que é especialista em faro de narcóticos e atua nas operações da base Fluvial Arpão, encontrou 32 quilos de entorpecentes, escondidos em sacos com macaxeira, durante uma abordagem que ocorreu na tarde desta sexta-feira (18), em uma embarcação nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

A apreensão ocorreu durante fiscalização feita pelos agentes da base Arpão na embarcação GM Oliveira II, vinda do município de Tabatinga. De acordo com o comandante da 11ª edição da operação, major Charles Prestes, a embarcação de grande porte, com mais de 160 pessoas a bordo, foi revistada por 18 policiais militares, com o emprego da cadela policial.

As sacolas com macaxeira e a droga do tipo oxi estavam escondidas no convés principal do barco. O material ilícito, segundo a polícia, está avaliado em R$ 576 mil.

O material entorpecente e o proprietário do barco foram conduzidos à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari.

Prejuízo de R$91 milhões ao crime organizado

De acordo com levantamento, as operações da Base Arpão em combate ao narcotráfico e pirataria no rio Solimões já geraram R$ 91 milhões de prejuízo estimado ao crime organizado no Amazonas. Os dados se referem ao período de agosto de 2020 a abril de 2021.

A Base fluvial Arpão conta com além dos cães especializados em faro de narcóticos da Cipcães, um efetivo de policiais militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE), policiais civis, mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militares e agentes da Força Nacional (FN).

*Com informações da assessoria

