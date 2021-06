Pai encontra corpo de filho boiando em lago do Iranduba

Manaus - A ordem mais comum na humanidade é que os pais faleçam antes dos filhos por conta da idade. Quando um pai perde um filho é comum diante da perda precoce o pai se cobrar. Foi o que aconteceu na manhã deste sábado (19).

Em Iranduba, município a 36 quilômetros de Manaus, um pai ficou bastante emocionado ao encontrar o corpo do filho em um lago, próximo ao bairro São Francisco. Identificado como Alexandre Lima do Vale, 33 anos, o jovem estava desaparecido desde a última quinta-feira (17).

Segundo informações da Polícia Militar uma denúncia anônima informou que um tiroteio estava acontecendo na área onde o corpo foi encontrado na manhã deste sábado (19). Ainda houve troca de tiros e um dos suspeitos foi baleado no local.

Segundo a polícia, não foi possível efetuar a prisão de um dos atiradores, pois este fugiu para um lago que fica próximo ao bairro São Francisco, sumindo em meio às águas.

Após o tiroteio, o pai buscou o filho na região, quando encontrou o corpo dele boiando. Em prantos ele dizia que não acreditava no que estava vendo. A polícia informou que a área era utilizada como um ponto de venda de drogas. As circunstâncias do homicídios serão agora investigados pela Polícia Civil.

Uma equipe do Corpo de bombeiros foi acionada para o resgate. O corpo foi encaminhado para o necrotério do Instituto Médico Legal (IML).

Corpo de bombeiros esteve no local para resgatar o corpo | Foto: Divulgação

Leia mais

Jovem de 18 anos é morto com quatro tiros no Monte das Oliveiras

Polícia encontra 23 kg de drogas em sacos com macaxeira, no Amazonas

Homem é perseguido e executado a tiros no Jorge Teixeira