Partida de futebol é interrompida por tiroteio e um acaba morto

Manaus - Uma partida de futebol foi interrompida após três homens e dois menores serem alvejados com disparos de arma de fogo na noite do sábado (19), em um campo de futebol conhecido como ‘Campo do Palete’, no bairro Monte Sião, zona leste de Manaus. A motivação do atentado ainda não foi esclarecida.

Segundo informações de policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens chegaram a pé atirando contra todos que estavam no campo. A polícia acredita que os autores queriam executar alguém que estava participando da partida no momento do crime.

" Só o que sabemos é que esses dois já chegaram atirando. Perguntamos a população sobre os suspeitos, mas ninguém quis detalhar o caso a polícia militar " Plantonista da 13ª Cicom, à reportagem

Cinco pessoas precisaram ser encaminhadas ao Platão Araújo após serem atingidas. Dois são menores identificados como B.T. da Silva, 13, que levou um tiro na mão esquerda e R.G. que levou um tiro em uma das pernas.

Além deles Rafael Melo Ribeiro, 31, levou um disparo na região do tórax, e Luiz de Souza, 28, está internado após ser atingido na perna direita. Por sua vez, Kennedy Silva Abreu, de 25, foi alvejado com um tiro no peito e veio a falecer horas após dar entrada no hospital.

Os suspeitos pelos disparos seguem foragidos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

