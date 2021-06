Trio é preso por suspeita de assalto na avenida Timbiras

O trio foi apresentado com o material apreendido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a conclusão dos procedimentos legais e cabíveis | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, no início da noite de sexta-feira (18), um trio de indivíduos com idades entre 19 e 26 anos, após cometerem roubo na avenida Timbiras, na zona norte da capital.

A equipe da viatura 6081 realizava patrulhamento quando foi acionada pelo Centro de Operações, sobre a ocorrência de um assalto em frente a um posto de combustíveis localizado na avenida Timbiras.

Os policiais foram até o local, onde encontraram a vítima, uma mulher de 32 anos que relatou que três indivíduos – um deles armado – em um carro modelo Ford Eco Sport, cor azul e placas JXT-8243, haviam roubado seu celular e sua bolsa.

Os militares iniciaram buscas na área e, na avenida Timbiras, avistaram um veículo com as características repassadas, iniciando um procedimento de abordagem. Como o motorista não obedeceu a ordem de parada, a polícia o seguiu por várias vias do núcleo 14, terminando na avenida Camapuã onde, após um cerco, os militares conseguiram detê-los.

Com um deles foi encontrado o aparelho celular da vítima e, no interior do veículo, uma arma de fogo de fabricação caseira com uma munição não deflagrada utilizada no delito, uma bolsa, pertences pessoais, aparelhos celulares e uma quantia de aproximadamente R$ 50.

O trio foi apresentado com o material apreendido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a conclusão dos procedimentos legais e cabíveis.

*Com informações da assessoria

