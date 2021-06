Suspeito de roubar celular é espancado até a morte, em Manaus

O suspeito havia feito o assalto de um telefone celular em um ônibus da empresa Eucatur e foi perseguido logo em seguida | Foto: Reprodução

Manaus - Após suspeita de cometer um assalto em um ônibus, Edson Albuquerque, de 23 anos, foi espancado até a morte por populares no início da tarde deste domingo (20), na rua H, no conjunto Canaranas, zona Norte de Manaus. A família de Edson esteve no local, reconheceu o corpo e afirmou que ele era usuário de entorpecentes.

De acordo com os policiais da 13º Companhia Interativa Comunitária (CICOM), o suspeito havia feito o assalto de um telefone celular em um ônibus da empresa Eucatur, que não foi identificada a linha, e conseguiu fugir após cometer o delito. No entanto, acabou sendo perseguido pela população do bairro, foi atropelado, e logo em seguida, linchado até a morte.

Os moradores acionaram a polícia e informaram o que aconteceu. No entanto, ao chegarem no local não encontraram os responsáveis pelo linchamento, apenas o corpo de Edson jogado ao chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamado, e foi constatado a morte do homem.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

