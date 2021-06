Homem é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de animal silvestre

Os policiais receberam a denúncia de que estava sendo comercializado entorpecentes na rua Pacol, conjunto Riacho Doce | Foto: Divulgação

Manaus - Com posse de três animais silvestres do tipo tracajá, uma sacola plástica de tamanho médio contendo drogas do tipo maconha e uma balança digital de precisão, Douglas Sousa da Silva, de 36 anos, foi preso em flagrante pelos policiais da 6° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) por tráfico de drogas e crime ambiental. A ação faz parte da "Operação Mão de Ferro".

Ao realizarem um patrulhamento de rotina, os policiais da 6° Cicom receberam informações que na rua Pacol, conjunto Riacho Doce, Cidade Nova, na zona Norte de Manaus, havia um grupo de pessoas comercializando entorpecentes.

Ao se deslocarem até o local, três suspeitos fugiram e dois foram abordados. Um deles era Douglas, que tentou fugir da sua residência e abondando material ilícito. No entanto, ao adentrar na residência, os policiais localizaram três tracajás, e após inspeção, encontraram as drogas do tipo maconha.

Foi dada voz de prisão para Douglas e os animais, e entorpecente, foram entregues para a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

