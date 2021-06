Familiares de adolescentes denunciam agressões da polícia em Envira

Pai afirmou que policiais chegaram agredindo os adolescentes | Foto: Divulgação





Envira - Familiares de três adolescentes, sendo dois de 15 anos de idade e um de 16 anos, denunciaram quatro policiais militares que atuam no município de Envira (distante 1.218 quilômetros de Manaus), de agredir e torturar os adolescentes durante uma abordagem policial. Os jovens teriam ficado com marcas pelo corpo.

Conforme Giliard Fernandes, pai de um dos adolescentes, a abordagem ocorreu por volta das 15h20 de sexta-feira (18), às margens do ramal São Sebastião, dentro da área do aeroporto daquele município. Os jovens teriam ido ao local recolher ganchos para fazer baladeiras.

" Eles estavam na área próxima do aeroporto, não chegaram a entrar na pista mas estavam na área do lugar. Realmente eles estavam errados de estarem lá e o vigia do local avistou os três e chamou a polícia. Quando os policiais chegaram já gritaram com eles, apontaram armas e bateram neles com cassetetes. Os dois filhos do meu vizinho caíram no chão e contaram terem sido pisoteados com a arma na nuca " ,





Giliard disse que o filho dele ficou em pé chorando e caiu após agressões na nuca e nas costas. Os jovens foram encaminhados à delegacia e posteriormente liberados.

"Todos eles ficaram traumatizados com essa ação violenta feita pelos policiais. Pedimos Justiça porque isso tem acontecido constantemente aqui na cidade mas ninguém denuncia. No momento em que apontaram a arma pra cabeça deles, se essa arma dispara seria uma tragédia, famílias teriam sido destruídas. Pedimos que os superiores deles tomem providências, pois a polícia precisa tratar os cidadãos com humanidade. Talvez eles ainda não sabem qual a profissão deles, pois torturam jovens e moradores daqui da cidade", declarou o denunciante.

Nos depoimentos colhidos pelo jovens fofam citadas várias ofensas como: "Filho da [email protected][email protected], [email protected], seus merdas, seus por$as. Não é pra falar nada para ninguém, pois se falarem vocês sabem o que acontece. Cala a boca filho da [email protected][email protected] ou tu quer que eu vá enfiar o cassetete no teu c# e etc".





"Quando meu filho ouviu essa frase do cassetete vinda do policial, ele disse que se sentiu estuprado verbalmente e isso é uma triste realidade. Precisamos que eles sejam punidos", pediu Gilliard Fernandes.



A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e aguarda nota sobre os procedimentos que serão adotados referente a denúncia.





