Dupla é presa após furtar violão avaliado em R$ 6 mil com 'Chapolin'

José já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Foi durante abordagens de rotina na operação "Mãos de Ferro" que José Richards B. S, de 34 anos e Ulisses N. D. S, de 30 anos, foram presos pela polícia após furtarem um violão utilizando um "Chapolin", equipamento utilizado para impedir o travamento de portas e alarmes de veículos.

Conforme o sargento Daniel Nunes da 22° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os dois foram presos na rua A, do conjunto José Bonifácio, no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

" Estávamos abordando os veículos que passavam quando visualizamos os dois homens em um táxi modelo Toyota Etios. Eu e o cabo Airão identificamos que o passageiro estava em atitude suspeita tentando esconder algo. Foi quando localizamos o 'Chapolin' e o violão. O passageiro confessou que o motorista também estava com ele na ação criminosa e que eles estavam indo vender o violão pelo valor de R$ 6 mil " ,





A autoridade policial destacou que o furto ocorreu no bairro Zumbi dos Palmares e que José Richards já é acostumado a cometer a prática criminosa.





Polícia desconfiou da atitude dos suspeitos dentro de um táxi | Foto: Suyanne Lima





"O José foi preso em março deste ano pelo mesmo crime, furto mediante uso de 'chapolin". A Justiça emitiu um mandado de prisão contra ele, mas ele não foi localizado. Ele entrou com advogado e conseguiu suspender a ordem judicial. O motorista do carro já tem passagem por tráfico de drogas. Aguardamos agora que o dono do violão formalize a ocorrência de furto no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP)", declarou o sargento.

A dupla deve ser ouvida pelo delegado do plantão da Central de Flagrantes, que adotará as medidas cabíveis. O violão foi recuperado e o carro foi apreendido.

| Autor:





Confira a live sobre o caso:













Leia Mais:

Dois são presos após cometerem furtos com "Chapolin" em Manaus

Suspeitos são presos com 'chapolins' utilizados em furtos no Alvorada