Homem é executado com 10 tiros em beco no Santo Agostinho

Manaus - Após um intenso tiroteio, um homem que ainda não foi identificado oficialmente foi assassinado em um beco no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus.

O crime ocorreu por volta das 16h45 desta terça-feira (22), quando moradores ouviram os disparos e, ao saírem das casas, já se depararam com o corpo da vítima.





"Há um tempo mataram dois homens aqui nessa área. Infelizmente a disputa do tráfico de drogas tem sido constante aqui. Nós não podemos falar nada, pois tememos pela nossa vida", contou um morador da área.



Testemunhas que estavam no local disseram que a vítima supostamente se chama Hiago, mas até a remoção do corpo dele não havia aparecido nenhum familiar do homem.





A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) constatou que ele foi morto com 10 tiros, que atingiram a cabeça, peito e costas do rapaz. Os policiais da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram o local do crime, de difícil acesso por causa das vielas e escadões. Nenhum suspeito foi identificado.

O corpo da vítima foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e passará por exame necroscópico. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.





