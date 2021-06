Vídeo: mecânico é executado a tiros no Parque São Pedro

População acionou polícia após tiroteio | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Era mais um dia de trabalho para o mecânico Gabriel Mendonça Lima, de 26 anos, quando ele acabou tendo a vida interrompida após um ataque criminoso. A vítima foi morta a tiros na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

O crime aconteceu por volta das 15h45, na rua Elisa Lispector, daquela comunidade. A vítima foi surpreendida por criminosos que chegaram em um veículo modelo Voyage, de cor prata. Apenas o atirador desceu e efetuou os tiros. A ação foi registrada por câmeras de segurança da localidade.

" Fomos acionados pela população informando que havia acontecido um tiroteio aqui e no local constatamos um homicídio. A vítima identificada como Gabriel foi alvejada à queima-roupa. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a vir ao local, mas apenas constatou o óbito dele. Acionamos os demais órgãos competentes " sargento Jones Leite, 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom)





No vídeo é possível ver que a vítima trabalhava no momento em que o atirador, que veste uma camisa vermelha, chega e efetua os disparos contra Gabriel. A vítima ainda tenta reagir, mas acaba caindo no chão. Pessoas que passam na rua saem correndo e o suspeito foge. A perícia constatou oito tiros pelo corpo da vítima, incluindo disparos na cabeça.

"Minha mãe já está sabendo da morte do meu irmão. Somos três filhos, ele não tinha nenhum filho. Estamos sem saber o que fazer", relatou a irmã da vítima durante a cena do crime. Ela preferiu não se identificar.

Gabriel tem passagem pela polícia, mas o crime ao qual ele respondeu não foi revelado pela polícia. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil.





A hipótese de acerto de contas é investigada.





