Ex-detento é executado por "pistoleiros" em quitinete na Zona Leste

Familiares de Vitor preferiram não falar com a imprensa | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Dois criminosos invadiram uma vila de quitinetes localizada na rua Jacaré, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O alvo da execução foi o ex-detento Vitor de Almeida Rodrigues, de 27 anos. O crime chocou moradores da área.

O caso aconteceu por volta das 16h desta quarta-feira (23), quando a dupla chegou em um veículo ainda não identificado e entrou no local onde Victor morava. Armados, eles ainda chegaram a conversar com a vítima e logo em seguida atiraram oito vezes contra ele.

" A vítima já foi presa por homicídio em 2013 e tem envolvimento com o tráfico de drogas. Os atiradores chegaram em um carro e realmente vieram para executá-lo. Os oito disparos foram de pistola calibre 380 e atingiram várias partes do corpo. Familiares que estavam no quarto ao lado ouviram o tiroteio " delegado Fábio Silva, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

Cápsulas foram recolhidas no local. Moradores da área se aglomeraram na frente do local da ocorrência. Bastante abalados emocionalmente, familiares de Vitor preferiram não falar com a imprensa.

Cápsulas foram recolhidas no local do crime | Foto: Divulgação





"Infelizmente já é a segunda execução que acontece aqui nessa rua nos últimos tempos. Nós temos medo de sair à noite e pegar uma bala perdida. O tráfico de drogas está matando jovens", relatou uma idosa que mora na área.

O corpo de Vitor foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e será encaminhado à exame necroscópico.





A investigação da autoria do crime será feita pela equipe da DEHS.





Confira a remoção do corpo:









