Caso Heloísa: exames revelam que vítima não estava drogada

Após um ano e seis meses, o "Caso Heloísa" que chocou a população amazonense pela brutalidade, ganha mais um capítulo.

Exames toxicológicos realizados na estudante de técnico em enfermagem Heloísa Medeiros da Silva, de 17 anos, revelaram que a jovem não estava drogada no momento do assassinato. Os exames contrariam o que diz o suspeito pelo crime Michael Sabóia de Souza, de 20 anos.

O exame realizado pelo Instituto de Criminalística "Lorena dos Santos Baptista", solicitado pelo Instituto Médico Legal (IML) revelou que deu negativo a pesquisa de cocaína no sangue da vítima.

"A análise realizada na amostra resultou "NEGATIVA" para o alcaloide cocaína", afirma o resultado do exame.

A decisão de fazer um exame toxicológico na vítima partiu depois da afirmação de Michael Sabóia de que Heloísa estava drogada no momento da morte . Além da afirmação, ele disse estar arrependido, pediu perdão para a mãe da jovem e afirmou que não teve intenção de matar a vítima.

“Eu quero pedir perdão, estou arrependido. Não tenho envolvimento com nenhuma facção, eu não matei ela porque quis. A gente estava alcoolizado e sua filha estava drogada”.

Relembre o caso

No dia 12 de dezembro de 2019, Heloísa foi brutalmente assassinada. A vítima foi encontrada três dias depois com sinais de estrangulamento e tortura em um casarão na rua Miranda Leão, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

O laudo do IML revela que a vítima apresentava variações de comprimentos nos fios de cabelo. Umas partes com fios longos e outras com fios curtos, apontando que Heloísa teve o cabelo cortado.

O laudo aponta também que foi encontrada "uma fina camada de substância branca endurecida” encobrindo as unhas de Heloísa. Somando a isso, os peritos também encontraram "lesões escoriativas nas extremidades distais das polpas digitais das mãos", ou seja, o suspeito pode ter provavelmente arrancado as unhas postiças que Heloísa usava.

Michael Sabóia foi preso no dia 5 de junho de 2020 no Maranhão. E le fugiu para o estado nordestino e estava sendo procurado pela polícia desde do dia em que o corpo de Heloísa foi encontrado.

Durante o velório, amigas da vítima relataram que o homem manipulava a adolescente. A suspeita é que Heloísa não dava espaço para Sabóia e, mesmo assim, ele tentava controlá-la.

Os familiares estão aguardando julgamento de Sabóia desde a prisão, no ano passado. A mãe de Heloísa, Vanusa Medeiros, afirma que usará todos os seus esforços para que Michael seja condenado.

“Eu vou lutar até o fim, até o julgamento e a condenação dele”, declarou a mãe.

Medeiros disse que ao longo do processo Michael Sabóia alegou que não tinha intenção de matar Heloísa e que só teve contato com ela nos dias do fato. A defesa dele, segundo a mãe, tenta mudar o indiciamento de homicídio qualificado, para homicídio culposo.

A mãe de Heloísa ainda chegou a confrontar a mãe de Michael , afirmando que ela nunca havia lhe procurado, e também afirmou que nunca irá perdoa-lo pelo assassinato da filha.

" Ele pode esquecer que um dia terá meu perdão. O que ele fez com a minha filha foi injusto, ela não teve direito de defesa. Por maior motivo que ele tenha, é difícil acreditar que ele demonstre arrependimento nesse momento. É uma revolta grande, nunca vimos esse homem antes " Vanusa Medeiros, Mãe de Heloísa

Estava marcada para acontecer no dia 16 de junho a audiência de instrução e julgamento de Michael . No entanto, o tio da vítima, Fábio Medeiros, afirma que a audiência foi suspensa e adiada por falta de testemunhas.

"Foram ouvidas apenas duas ou três testemunhas, mas a sessão foi suspensa pela falta de outras testemunhas. Segundo o juiz, a audiência deve ser remarcada para o final deste mês ou início de julho", relatou o tio.

Michael Sabóia continua em uma unidade prisional aguardando os procedimentos judiciários. Ele foi indiciado pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver.

