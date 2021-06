Novo Airão: suspeito do assassinato do conselheiro tutelar é preso

Borges foi encontrado por volta das 17h50 do último sábado | Foto: Reprodução Internet

Novo Airão - O assassinato do conselheiro tutelar Flávio Farias, 32, em Novo Airão chocou o município de quase 20 mil habitantes (localizado a 115 quilômetros de Manaus). Horas após a Polícia Militar (PM) local iniciar as buscas do assassino, o suspeito Marcelo Borges, 39, foi encontrado.



O acusado de disparar, pelo menos, quatro tiros na cabeça do conselheiro tutelar estava em uma região de mata, próximo ao cemitério de Novo Airão. Segundo informações, Borges foi encontrado por volta das 17h50 de sábado.

O EM TEMPO entrou em contato com a PM de Novo Airão, porém, foi solicitado buscar informações com a Polícia Civil do município, porém, o telefone não foi atendido.

Farias tinha apenas 32 anos | Foto: Divulgação

Ao entrar em contato com o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus, funcionária disse ao EM TEMPO que o conselheiro ainda estava vivo quando foi removido.

" O Flávio estava com vida quando a equipe chegou para o atendimento. Porém, morreu no hospital do município. O corpo foi liberado na manhã deste domingo para a família " , afirmou a funcionária, porém, não foi confirmado quantos disparos o conselheiro recebeu.

Leia mais:

Conselheiro Tutelar é morto com tiros na cabeça em praça no Amazonas

Após matar rival, criminoso foge de mototáxi em Manaus