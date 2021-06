Em Manaus, dupla é flagrada com mais de 120 kgs de drogas

Os criminosos foram detidos e conduzidos ao 19º DIP, sendo autuados por tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Manaus - Além da apreensão de 1,2 tonelada de drogas na sexta-feira (25) , o final de semana tem sido marcado por outras ações contra o tráfico de drogas em Manaus. Após denúncias anônimas, dois homens foram presos por transportar 127 quilos de entorpecentes, na tarde do último sábado (26). A dupla foi detida enquanto carregava as drogas em um caminhão no conjunto Parque Riachuelo, no bairro Tarumã-Açu, na Zona Oeste de Manaus.



A interceptação da equipe da Força Tática ocorreu por volta das 17h30, quando a equipe policial abordou os indivíduos por atitude suspeita. De acordo com o tenente Assef Rocha, responsável pela operação, os dois homens dirigiam em direção a um ramal, onde estava localizado o ponto de entrega.

" Foi um flagrante de tráfico de drogas. Com o caminhão, os dois infratores estavam fazendo a entrega dos pacotes, supostamente maconha. Em seguida, foram interceptados e detidos, após a equipe constatar atitude suspeita " , explicou o policial.





A dupla foi detida enquanto carregava as drogas em um caminhão no conjunto Parque Riachuelo | Foto: Divulgação

O tenente ainda ressaltou que os indivíduos têm 29 e 18 anos. O mais velho, por sua vez, já contava com antecedentes criminais por roubo, e respondia em liberdade. Os criminosos foram detidos e conduzidos ao 19º DIP, sendo autuados por tráfico de drogas.







Leia mais:

Polícia prende criminosos por tráfico e receptação de carros roubados

Fuzis, lancha blindada e 1,2 tonelada de drogas são apreendidos no AM