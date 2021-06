Jovem é morto a tiro após discutir em bar no Jorge Teixeira

Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso | Foto: Divulgação

Manaus - Uma briga generalizada em um bar situado na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, acabou terminando em tragédia na madrugada desta segunda-feira (28).

Um jovem identificado como Elder Jonatha Silva Cruz, de 18 anos, foi morto com um tiro no pescoço. Conforme a Polícia Civil, a vítima estava no bar e por volta das 2h20, a confusão generalizada iniciou.

Elder discutiu com um homem que sacou uma arma de fogo e atirou contra ele. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo Platão Araújo, onde deu entrada no setor de emergência, mas acabou não resistindo ao ferimento.

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico. Até o momento, o suspeito não preso.

A autoria do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Facadas

Um homem identificado como Antônio Carlos Zuany Júnior, de 30 anos, foi morto durante a madrugada do dia 20 de maio, na rua Rio Branco, comunidade Monte Sião, bairro Jorge Texeira, zona Leste de Manaus. A vítima recebeu uma facada no pescoço. A Polícia Militar não soube informar a motivação.

Por volta das 4h da manhã deste domingo, policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam um chamado sobre uma briga na rua Rio Branco. Ao chegar no local, encontraram Rafael Rocha de Sá na cena do crime. Os policiais deram voz de flagrante ao suspeito e o prenderam.

