Quatro pessoas são baleadas durante ataque criminoso na Zona Norte

Vítimas foram socorridas pela população e deram entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Um ataque criminoso registrado por volta das 20h desta segunda-feira (28), na rua Naim, comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, na Zona Norte, acabou deixando quatro pessoas baleadas. Elas foram surpreendidas por criminosos que "abriram fogo" em via pública.

Conforme a equipe da 13° Companhia Interativa Comunitária (13ª Cicom), testemunhas contaram que as vítimas estavam em via pública quando foram surpreendidas por criminosos em um carro não identificado. O carro possuía uma placa com o nome de um aplicativo de mobilidade urbana.

As vítimas foram identificadas como Giovane H. D. S. M, de 30 anos, Thiago D. S. S, de 36 anos e Vinicius F., de aproximadamente 20 anos. A quarta pessoa chegou sem identificação.





As vítimas foram socorridas pela população e deram entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde delas.



"Ninguém chega atirando em várias pessoas sem ter alguma motivação. A Polícia Civil agora deve apurar a real motivação desse ataque criminoso. Ainda fomos ao local e recolhemos depoimentos das testemunhas", relatou um policial que atendeu a ocorrência e não quis se identificar.

Um boletim de ocorrência (BO) deve ser registrado para que o caso seja investigado.





Confira a live:









Leia Mais:

Criminosos perseguem e executam lavador de carros no Mauazinho

Jovem é morto a tiro após discutir em bar no Jorge Teixeira