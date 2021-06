Corpo de homem é acho enterrado em cova rasa no Puraquequara

oliciais da 4ª Companhia Interativa Comunitária atenderam a ocorrência | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um corpo ainda não identificado foi encontrado na manhã desta terça-feira (29), por volta das 8h30, em uma área de mata na vicinal 14.1, no bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus.

Conforme testemunhas, o corpo estava enterrado em uma cova rasa localizada em uma área de mata de difícil acesso, o que apontam características de "desova". Sangue também foi encontrado nas proximidades do local onde estava o corpo.

Policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atenderem a ocorrência e confirmaram a veracidade do encontro do cadáver.

O local do crime foi isolado para atuação das equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML).

Conforme o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima, que é do sexo masculino, estava com marcas de agressões pelo corpo, sendo uma grande lesão na cabeça.

"O corpo estava amarrado e possivelmente a vítima foi torturada antes de morrer. O crime tem característica de execução. A princípio não foi encontrada nenhuma perfuração de arma de fogo, mas com o exame necroscópico poderá ser definida todas as lesões. Na cabeça, a lesão é de objeto perfurocortante, mas com o exame será verificado. A vítima permanece sem identificação", explicou a autoridade policial.

Um corpo do sexo masculino com sinais de tortura dentro de uma geladeira deteriorada surpreendeu moradores de uma área de rip-rap na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

O caso foi registrado na quinta-feira (17/6), após um catador de sucatas ver parte da geladeira no igarapé e ao abrir a tampa encontrou o corpo do homem. Policiais da 14ª Cicom foram acionados para atender a ocorrência.

"Aqui é uma área vermelha totalmente dominada pelo tráfico de drogas. Nós que somos moradores muitas vezes somos parados pelos criminosos que confirmam se somos da área. Esse tipo de crime com extrema violência nos assusta. Não é a primeira vez que encontram corpo aqui", contou um morador que preferiu não se identificar.

