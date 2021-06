Vídeo: babá agride criança de dois anos e acaba presa em Manaus

Em depoimento, acusada reafirmou versão de que teria sido um acidente | Foto: Reprodução





Manaus – Pais de um garoto de dois anos de idade denunciaram à equipe da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) a agressão cometida contra a criança por uma babá identificada como Ana Gláucia de Oliveira dos Santos. Ela jogou um cabide contra o rosto do garoto e acabou presa.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (29), por volta das 19h07, na casa onde a mulher trabalhava cuidando do menino e do irmão mais velho dele, localizada no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.





A delegada Joyce Coelho, titular da Depca, explicou que o pai da criança desconfiou ao chegar em casa e ver o filho com hematomas. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança da residência, ele constatou o motivo da lesão que a criança sofreu.



" As equipes, ao tomarem conhecimento da lesão corporal, passaram a procurar pela autora. Hoje, por volta das 13h, conseguimos prender essa mulher no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Ela deu uma desculpa qualquer que teria sido um acidente doméstico, mas o patrão não acreditou, providenciou atendimento ao filho e a denunciou " ,





A babá reafirmou à polícia a versão de que teria sido um acidente e que ela estava girando o cabide quando acabou atingindo o menino.



" Temos as imagens, que é uma prova do fato que aconteceu e a ação foi deliberada para atingir a criança. A mulher vai responder pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e o crime tem fiança. Caso ela não pague até amanhã o valor de R$ 3 mil, ela vai para uma unidade prisional " Joyce Coelho, delegada titular da Depca





As duas crianças ainda passarão por uma escuta especializada para investigar se já foram vítimas de outras agressões.

"A vigilância é algo muito importante a ser feito pelos pais, mas ninguém está a salvo de uma situação dessa. O importante foi que o pai denunciou e não acreditou nas desculpas dadas pela mulher. Esse é o maior indício de que é uma família protetora e que o pai identificou na primeira oportunidade e não deixou que esses maus-tratos continuassem ocorrendo", concluiu a titular da Depca.

Ana Cláudia foi levada para exame de corpo de delito e deve seguir na carceragem da Depca para os procedimentos cabíveis.

Veja o momento em que ela agrediu a criança:

Veja o momento em que ela deixa a delegacia para o exame de corpo de delito:

