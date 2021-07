Suspeitos de roubar mais de R$ 5 milhões em combustíveis são presos

Líder da organização estava no estado do Pará e foi identificado como Vanildo Pacheco | Foto: Divulgação





Manaus - Três pessoas foram presas ao longo de uma operação deflagrada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) nesta quarta-feira (30). Eles estão envolvidos em uma organização criminosa que já roubou pelo menos R$ 5 milhões em combustíveis de balsas que trafegam nos rios do Amazonas.

Conforme o delegado Bruno Fraga, diretor do DRCO, as prisões ocorreram em Manaus, no município de Silves e na cidade de Melgaço, no interior do estado do Pará. O líder da organização estava no estado vizinho e foi identificado como Vanildo Pacheco.

" Mais um trabalho da nossa investigação que identificou que esse grupo estava fazendo assaltos nas embarcações que transportavam combustíveis dentro do nosso Estado e também indo para outros estados. A abordagem deles era violenta, eles colocavam a tripulação em cárcere privado e levavam esse combustível " Bruno Fraga, diretor do DRCO





A autoridade destacou que a investigação já estava acontecendo há bastante tempo e maiores detalhes serão repassados em coletiva de imprensa que será realizada na manhã desta quinta-feira (1°).

Líder da organização chega ao aeroporto Eduardo Gomes | Autor: Divulgação













Os suspeitos foram conduzidos à base do DRCO, onde serão adotados os procedimentos cabíveis.





Confira a live:













Leia Mais:

Suspeitos de roubo a posto de combustível são presos no interior do AM

Bando rende frentistas e explode cofre de posto de gasolina em Manaus