Filho esquizofrênico mata pai a facadas e fere mãe em Manaus

Manaus - Mais uma tragédia familiar acabou custando a vida de um pai em Manaus. Jander Brasil Cramer, de 32 anos, surtou e esfaqueou o pai, Paulo Cramer Soares, de 68 anos de idade e a mãe, um idosa identificada como Geralda Magella Brasil, de 65 anos. Mesmo com atendimento médico prestado, o pai não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (30), na rua Gurupi, do bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus, quando Janderson teve um surto e feriu os pais. Vizinhos perceberam os gritos e ajudaram a socorrer o casal que foi encaminhado ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do bairro Redenção, naquele mesmo bairro.





Policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. O suspeito ainda se trancou na casa após o crime e demorou quase uma hora para se entregar à polícia.

“Janderson tem esquizofrenia mas havia tempo que ele não tinha nenhuma crise. Além dele, o casal tem mais dois filhos. É uma situação muito triste. O Paulo infelizmente morreu e a mãe dele será transferida ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul”, contou uma familiar que preferiu não se identificar.

O suspeito foi detido e inicialmente encaminhado ao Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, devido ao estado alterado em que ele se encontra. Posteriormente, ele deve ser encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ele foi diagnosticado com transtornos mentais há dez anos.





Foram identificadas três perfurações por arma branca no corpo do pai, que segue no necrotério do SPA aguardando a remoção que será realizada pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). A mãe foi ferida com quatro facadas.



Outro caso

Foi pelas mãos do próprio filho que Maria de Fátima Matos da Silva, de 64 anos, foi morta e esquartejada. O autor do crime, identificado como Maxwel da Silva Lima, de 33 anos, sofre de esquizofrenia. Ele foi perseguido e preso em flagrante.

O crime ocorreu no dia 22 deste mês na casa onde a vítima morava com o suspeito. Os policiais da Força Tática estavam em patrulhamento na área quando visualizaram Maxwel correndo e sendo perseguido pela população.





A vítima teve os membros superiores e inferiores, além da cabeça arrancados do corpo. O filho fazia uso de remédios controlados e surtou antes de cometer o crime.





