Esquizofrênico que matou pai foi internado 19 vezes em Manaus

Audiência de custódia aconteceu nesta quinta (1º) | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Após matar o próprio pai a facadas em Manaus, Jander Brasil Cramer, de 32 anos, teve a prisão em flagrante convertida . O suspeito é diagnosticado com esquizofrenia e conforme o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) já havia sido internado 19 vezes no Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro.

O pai dele, Paulo Cramer Soares, tinha 68 anos de idade e a mãe, uma idosa identificada como Geralda Magella Brasil, de 65 anos acabou sendo ferida a facadas durante um surto de Jander na noite de quarta-feira (30).

O TJ-AM informou que na audiência de custódia ocorrida nesta quinta (1°), tendo em vista o diagnóstico de esquizofrenia e o uso de medicamentos controlados feitos pelo suspeito, entre eles a Clonazeprina além das 19 internações, o juiz determinou que Jander seja encaminhado à Enfermaria Psiquiátrica do estabelecimento penal onde deverá permanecer à disposição da Justiça.

A fatalidade ocorreu, na rua Gurupi, do bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus, quando Jander teve um surto e feriu os pais. Vizinhos perceberam os gritos e ajudaram a socorrer o casal que foi encaminhado ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do bairro Redenção, naquele mesmo bairro. No entanto, o pai não resistiu e a mãe precisou ser transferida para outra unidade hospitalar.

“Jander tem esquizofrênia mas havia tempo que ele não tinha nenhuma crise. Além dele, o casal tem mais dois filhos. É uma situação muito triste. O Paulo infelizmente morreu”, contou uma familiar que preferiu não se identificar.

O Inquérito Policial do caso deve ser remetido à Justiça que adotará as demais medidas cabíveis.

Leia mais

Mãe é morta a facadas e tem cabeça arrancada pelo filho em Manaus