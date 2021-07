Em Manaus, assaltante morre após troca de tiros com a polícia

Na ocasião, outros três bandidos ficaram feridos | Foto: Arquivo/Em Tempo

Manaus - Um assaltante, identificado como Wellton Paulo dos Anjos, morreu ao ser baleado em troca de tiros com a Tropa de Choque da Polícia Militar na noite do último sábado (3). A ação ocorreu após o grupo de seis pessoas, do qual fazia parte, assaltar um ônibus da linha 358, na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus.



De acordo com o motorista do transporte coletivo, que preferiu não se identificar, os criminosos anunciaram o assalto por volta das 19h, nas proximidades do bairro Parque São Pedro, e conduziram a ação até o Centro de Treinamento do Detran, no bairro Colônia Terra Nova, segundo declaração ao Imediato. O grupo, formado por cinco homens e uma mulher, estava armado com facas e revólveres.

Agentes da Tropa de Choque da Polícia Militar, que passavam em um veículo pelo local, perceberam a movimentação dos bandidos e obrigaram o ônibus a parar. O motorista conta que, ao notarem a presença dos policiais, os bandidos o mandaram abrir a porta e tentaram fugir, mas logo começou a troca de tiros.

Os quatro baleados foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, Zona Oeste da capital, mas um deles não resistiu, chegando a óbito. Até o início da tarde deste domingo (4), o Instituto Médico Legal (IML) ainda aguardava pela família de Wellton Paulo dos Anjos para reconhecimento do corpo e coleta de informações, como idade e profissão.

Outros dois integrantes do grupo tentaram fugir pela área de mata, mas foram pegos e se renderam, sendo encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Assaltos recorrentes

O motorista contou ainda que já é a quarta vez que a linha é assaltada pelo mesmo grupo. “É complicado, porque você sai de casa e não sabe se vai voltar. Assalto no dia a dia já é uma rotina. Tem que se pegar com Deus e trabalhar. Fazer o que?”, desabafa.

Os passageiros não se feriram e conseguiram recuperar os pertences roubados.









