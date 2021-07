Polícia alerta população sobre golpe da ‘carta de crédito contemplada'

Na prática desse delito, os criminosos oferecem a venda da carta de crédito aos interessados por um preço abaixo do mercado | Foto: Divulgação

Imagine que você queira adquirir a casa própria ou um carro, mas não tem recursos suficientes para isso. Então você encontra, por meio de cartas de crédito, o método ideal para facilitar a realização desse objetivo. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), alerta à população sobre o golpe da “carta de crédito contemplada”, e enfatiza os riscos que esse tipo de operação oferece.



O delegado Denis Pinho, titular da DERFD, informa que, na prática desse delito, os criminosos oferecem a venda da carta de crédito aos interessados por um preço abaixo do mercado, o que chama a atenção das vítimas, geralmente com a promessa de que elas terão os bens que desejam de uma forma mais rápida.

" Para que isso aconteça, os infratores exigem que seja dada certa quantia em dinheiro como entrada, no entanto, eles subtraem o dinheiro para si e não entregam o que haviam prometido às vítimas. Pelo fato desses valores serem altos, as pessoas têm um prejuízo muito grande ao cair no golpe " titular da DERFD, Denis Pinho

Segundo a autoridade policial, como forma de evitar esta prática, é necessário que as pessoas estejam sempre alerta aos anúncios duvidosos, que prometem a realização de compras de alto valor, como de imóveis e veículos, de uma forma mais rápida.

“Se o indivíduo oferece a carta de crédito por um valor diferente ao que está no mercado, suspeite. Tenha cautela, não pague sem antes consultar se a proposta de fato é verídica”, alertou o delegado.



Penalidade

Pinho explica que este delito está caracterizado na prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal (CP), e tem como pena um a cinco anos de prisão.

O delegado ressalta que caso alguém tenha sido vítima desse golpe, deve registrar o Boletim de Ocorrência (BO), o mais rápido possível, para que os casos sejam elucidados.

A denúncia pode ser feita pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), por registro de BO online através do site ou ainda presencialmente na DERFD, localizada na rua Cinco, s/n°, bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.

