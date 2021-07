Carta pode fornecer pistas sobre rede de apoio a Lázaro Barbosa

Mensagens traz relatos sobre duas trocas de tiros | Foto: Divulgação/SSP





Uma carta encontrada com Lázaro Barbosa com uma oferta de R$ 500 para que uma pessoa pegasse munições em um barraco que ele estava escondido pode indicar novas pistas sobre a rede de apoio ao criminoso. Lázaro foi morto durante troca de tiros em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal na semana passada.

A Polícia Civil está analisando a mensagem. “Eu tenho 35 munições de 380 lá naquele barraco que eu estava. Pega para mim. Vou te adiantar R$ 500 por esse corre”, está em um dos trechos.

O documento, divulgado nesta segunda-feira (5) pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás, foi escrito à mão e encontrado pela polícia no bolso de uma jaqueta que o criminoso vestia no dia do confronto. Em outro trecho da carta, há o relato de duas trocas de tiros.





“Eles estão me caçando. Já tive dois confrontos com eles e estou zerado de munição. Cara, por favor, arruma o tanto de munição de 38 e 380”, escreveu em outro ponto da carta.



Mesmo com a morte do suspeito, as investigações continuam. Além dos crimes pelos quais Lázaro era investigado, a polícia também quer entender mais sobre o grupo que forneceu auxílio ao criminoso.

Neste domingo (4), o programa Fantástico mostrou que a polícia investiga o envolvimento de Lázaro Barbosa com fazendeiros, empresários e políticos.

Para os policiais, o fazendeiro Elmi Caetano pode ser o mandante de uma chacina cometida por Lázaro, em Ceilândia, no Distrito Federal. O Fantástico reconstituiu o cerco final ao homem que durante 20 dias foi o criminoso mais procurado do país.

Ficha extensa

Lázaro foi procurado durante 20 dias por uma força-tarefa com mais de 270 agentes. Ele tinha uma extensa ficha criminal, fugiu três vezes da prisão e era acusado de diversos crimes.

Após o confronto, as equipes encontraram R$ 4,4 mil com o suspeito. “Esse dinheiro foi repassado para quando ele saísse do cerco, ter condições de fugir para outra região".

"Agora nós vamos saber a quem interessava manter o Lázaro lá”, disse o governador Ronaldo Caiado.

“Essas pessoas atuaram com esse dinheiro. Ofertando esse dinheiro até para tirá-lo realmente daqui. Para que ele saísse daqui e continuasse foragido da Justiça perpetrando crimes em outras localidades a mando desse grupo”, disse a delegada Rafaela Azzi ao Fantástico.

Colaboração

A secretaria informou ainda que durante a fuga o criminoso teve acesso à rádio e televisão e que a polícia investiga a participação de outras pessoas nos crimes cometidos por ele, na região de Cocalzinho de Goiás.

Lázaro morreu em confronto com a polícia na manhã de segunda-feira (28). Segundo o boletim de ocorrências, foram disparados 125 tiros, dos quais quase 40 o atingiram, segundo a Secretaria de Saúde de Águas Lindas de Goiás.





O secretário Rodney Miranda afirmou que Lázaro Barbosa descarregou uma pistola contra os policiais ao ser encontrado em Águas Lindas de Goiás, no entorno do DF.



A secretaria informou ainda que a força-tarefa tentou "o tempo todo" com que ele se entregasse para que respondesse por seus crimes.

Após a morte, o corpo de Lázaro foi levado para o Instituto Médico Legal de Goiânia. No dia 30 de junho, ele foi retirado para o enterro que aconteceu no dia seguinte, no cemitério de Cocalzinho de Goiás. A cerimônia durou cerca de 30 minutos e foi reservada para familiares.

