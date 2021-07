Chamadas por crimes contra crianças e adolescentes crescem 77% no AM

Situações chocantes envolvem crianças e adolescentes no Amazonas | Foto: Arquivo SSP-AM

Manaus (AM) - Casos de crianças e adolescentes vítimas de agressão, abandono ou que vivem em situação de vulnerabilidade são registradas diariamente no Amazonas.

Os crimes contam com a atuação das forças de Segurança para com que as vítimas sejam retiradas do ciclo de violência.

Somente nos primeiros cinco meses de 2021, o serviço emergencial 190 recebeu 1,6 mil denúncias relatando abusos cometidos contra esse público, em Manaus.

Os relatos mais frequentes são abandono de incapaz, agressão, estupro de vulnerável e cárcere privado. No mesmo período do ano passado, foram 900 denúncias.

No começo deste ano de 2021, policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) resgataram duas crianças vítimas de agressão, após recebimento de denúncia. De acordo com o capitão Marcelo Paulino, a mãe das crianças era a principal suspeita de cometer os abusos.

O fato ocorreu no bairro Raiz, zona Sul de Manaus, onde vizinhos informaram que a residência em que as vítimas viviam era utilizada como ponto de vendas de entorpecentes. O oficial chama atenção para o aumento nos casos de violência contra crianças durante a pandemia.

" Ficamos admirados com a quantidade significativa no número de casos de violência contra crianças e adolescentes na nossa área, neste período de pandemia. Tentamos cercar da melhor forma possível, conduzimos até a delegacia especializada para os procedimentos cabíveis e verificamos se as crianças têm parentes " Marcelo Paulino, capitão

Atuando por quatro anos como coordenador-geral dos Conselheiros Tutelares de Manaus, Chiquinho Amaral conta que já presenciou muitas situações chocantes envolvendo crianças e adolescentes.

Em um desses casos, registrado na zona Sul, duas adolescentes foram retiradas do âmbito familiar após ação conjunta com a PM.

" Nós recebemos a denúncia e fomos até o local. Adolescente é como uma criança, ela fala com os olhos. Se você tiver o dom, você entende nos olhos dela o que estão passando " Chiquinho Amaral, coordenador-geral dos Conselheiros Tutelares de Manaus

Os relatos mais frequentes são abandono de incapaz, agressão, estupro de vulnerável e cárcere privado | Foto: Arquivo SSP-AM

As adolescentes foram levadas para Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde foi constatado o crime de abuso sexual cometido pelo padrasto das vítimas. O conselheiro tutelar reforça a importância de fazer a denúncia.

" O Conselho Tutelar deve ser acionado sempre que houver qualquer tipo de violação ou ameaça aos direitos da criança e do adolescente. As denúncias podem ser feitas através do disque 100 e também pelo disque-denúncia municipal, no número 0800-092-1407 ou na unidade do conselho tutelar mais próxima " Chiquinho Amaral, coordenador-geral dos Conselheiros Tutelares de Manaus

Para situações emergenciais, a orientação é ligar para o 190, do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS).



