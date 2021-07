Motorista de aplicativo é assassinado a tiros no Tancredo Neves

Tiros foram disparados no vidro do veículo | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Um motorista de aplicativo foi assassinado na noite desta quarta-feira (7), na rua das Papoulas, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. A vítima foi identificada como Cláudio Rogério Rodrigues de Lucena, de 38 anos.

O crime aconteceu por volta das 19h40. Conforme testemunhas, três suspeitos que estavam dentro do veículo modelo Volkswagen de cor azul renderam a vítima e anunciaram assalto.





"Os três homens saíram correndo do carro e levaram o aparelho celular do motorista, além de mais objetos. Eles fugiram a pé e ainda mostraram que estavam armados para que ninguém fizesse nada", relatou um morador da área.



Tiros foram disparados no vidro do veículo. Cláudio Rogério acabou sendo atingido e não resistiu aos ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) ainda chegou a vir ao local mas apenas constatou o óbito da vítima dentro do veículo alugado em que ele trabalhava.

“Há a hipótese de latrocínio e também de emboscada, pois houve tiros do lado de fora para dentro do veículo. Levantamos com a família que, além de motorista de aplicativo, ele trabalhava como motorista de lotação. Realmente era um trabalhador sem nenhuma passagem pela polícia. Com certeza esse passageiros eram envolvidos com a criminalidade. A vítima foi alvejada com quatro tiros”, relatou o subtenente Ronaldo Lima da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom)



A área está isolada pelos policiais militares da 14° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que acionou as demais equipes competentes. Os familiares da vítima já estão no local do crime e informaram que a vítima é pai de cinco filhos.





Os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) estão atuando na ocorrência. Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) devem investigar o caso.3







