Homem morre e outro fica ferido após ataque a tiros no Alvorada 2

Vítima baleada na cabeça não resistiu e morreu na unidade hospitalar | Foto: Divulgação





Paulo Henrique Silva, 23, conhecido como Theo, e Lucas Richard dos Santos, 18, conhecido como Jhonathan, estavam bebendo na rua Marechal Rondon, bairro Alvorada 2, zona Centro-Oeste de Manaus, na noite desta sexta-feira (9), quando foram surpreendidos por atiradores em um veículo.

Testemunhas que estavam próximas ao local relataram aos policiais da 10° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que os suspeitos chegaram em dois veículos e atiraram contra um grupo de pessoas que estavam na entrada de um beco.





Paulo Henrique foi baleado na cabeça e Lucas levou um tiro na coxa. Ambos foram socorridos por vizinhos e levados até o Serviço de Pronto Atendimento da Alvorada. A vítima baleada na cabeça não resistiu e morreu na unidade hospitalar.



O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

* Com informações do D24 AM





