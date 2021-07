Dois homens são presos com oxi na Zona Norte de Manaus

Força Tática prende dois homens e apreende drogas e celulares | Foto: divulgação

Manaus (AM) - Policiais militares da Força Tática detiveram, em diferentes ocorrências na noite de domingo (11/07), dois homens, ambos de 25 anos, flagrados com mais de 2 quilos de entorpecentes e aparelhos celulares, na zona norte da capital.

Em uma das ações, durante o patrulhamento de rotina na comunidade de invasão Nobre, bairro Lago Azul, por volta de 23h15, a equipe tática avistou um veículo de placa PHP1B84 em atitude suspeita, na rua das Orquídeas, e procedeu a abordagem.

Durante os procedimentos de revista pessoal, nada ilícito foi encontrado, porém, em buscas no veículo os policiais encontraram duas pedras de substâncias entorpecentes com aspecto de oxi, com peso de aproximadamente 2 kg.

O homem foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Um aparelho celular também foi apreendido na ação. No bairro Novo Israel, durante patrulhamento na rua Brasil, por volta de 22h, a equipe Força Tática avistou um indivíduo em atitude suspeita. Com a aproximação dos militares, ele jogou uma sacola para um terreno próximo.

O objeto foi encontrado após buscas no local, com sete porções médias de substâncias entorpecentes com características de cocaína. O suspeito também portava uma porção de substância média do mesmo tipo, além de um celular e uma balança digital.

Diante dos fatos, ele foi apresentado no 6° DIP, onde se constatou que o indivíduo já possuía passagem por crime de receptação.

*Em Tempo com informações da assessoria

