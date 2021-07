Homem é preso após estuprar mulher dentro de casa no AM

Na delegacia, outras vítimas formalizaram denúncia contra o suspeito | Foto: Reprodução





Carauari - Após estuprar uma mulher de 28 anos, um homem identificado como Marilzo do Nascimento Lisboa, de 34 anos, foi preso na noite de domingo (11), por volta das 22h30, no município de Carauari (distante 788 quilômetros de Manaus). A ação policial foi deflagrada em conjunto entre Polícias Civil e Militar e Guarda Municipal.

Conforme o investigador de Polícia, Gonzaga Júnior, a ação aconteceu após denúncia anônima que o crime havia ocorrido na rua Memória 2, no bairro Memória. A vítima conseguiu fugir do suspeito e pedir socorro.

Aos policiais, a vítima relatou que estava vendendo uma cortina para comprar comida e o suspeito a chamou para entrar na casa dela. No local, o suspeito colocou uma faca no pescoço da vítima e arrancou as roupas dela antes de cometer o estupro.

Momento da chegada do acusado à delegacia | Autor: Divulgação





Após o fato, ele ameaçou matar a vítima caso fosse denunciado. Os policiais conseguiram localizar o suspeito e o prenderam em flagrante. A vítima ainda passou por atendimento médico e realizou os exames cabíveis.



Na delegacia, outras vítimas formalizaram denúncia contra o suspeito e relataram que não o denunciava por temerem represálias, pois o suspeito já matou uma senhora com uma facada na cabeça.

Registro da captura do acusado | Autor: Divulgação





Marilzo foi preso em flagrante por estupro e deve ficar à disposição da Justiça.



Investigador de polícia fala sobre a ação | Autor: Divulgação





