Vídeo: adolescentes se afogam em igarapé na avenida Brasil

Familiares chegaram a fazer buscas por conta própria | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Um momento de diversão entre jovens que jogavam futebol terminou em tragédia no final da tarde desta segunda-feira (12), quando os adolescentes Edmundo Alencar da Silva Neto, de 17 anos e Moisés Alves Araújo, de 17 anos, desapareceram nas águas do igarapé da avenida Brasil, no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme testemunhas, um grupo de jovens estava jogando futebol em quadra quando a bola caiu no igarapé. Os dois adolescente entraram nas águas para buscar a bola de futebol, mas não conseguiram retornar às margens. Para tentar salvar os amigos, um outro adolescente também se jogou e quase se afogou. Ele foi salvo pela população e encaminhado à uma unidade hospitalar.





"Estamos revoltados porque isso aconteceu às 17h30 e mais de duas horas depois nada dos bombeiros. Eles informaram que só viriam pela manhã. Isso é um absurdo, são filhos, as mães estão aqui desesperadas por notícias. Eles apareceram e pediram por socorro mas ninguém conseguiu fazer nada. Precisamos que procurem nossos meninos", relatou a moradora Miriam da Rocha.



Protesto

No desespero, familiares tentaram resgatar os rapazes mas foram contidos pela população. Eles chegaram a fazer buscas por conta própria acompanhados de um policial em uma canoa.

Revoltados, moradores fizeram uma barreira e fecharam o trânsito no sentido Bairro - Centro exigindo a presença dos bombeiros militares, que chegaram ao local por volta das 20h.





Policiais da 21° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolam a área para a chegada dos órgãos competentes. A população segue no local.

Bombeiros chegaram por volta das 20h | Foto: Suyanne Lima

Confira momento em que jovens pedem socorro | Autor: Divulgação













Leia Mais:

Amazonas terá banco de DNA de familiares de pessoas desaparecidas