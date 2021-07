Rocam detém quatro e apreende armas e drogas em Manaus

ROCAM | Foto: divulgação

Manaus (AM) - Em diferentes ações na capital, na tarde de quarta-feira (14/07) e madrugada desta quinta (15/07), policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), detiveram quatro indivíduos, sem idades informadas. Com eles foram apreendidas sete armas de fogo de variados calibres, entre elas três pistolas de uso restrito, além de 132 porções de substâncias entorpecentes fracionadas de diversos tipos.

Em uma das ocorrências, a equipe da viatura Rocam 2332, por volta das 4h10 de hoje (15/07), deteve um homem com armas de fogo e drogas na rua Jericó, bairro Colônia Terra Nova, após denúncia via linha direta.

No endereço foi encontrado o suspeito e, após buscas, os policiais apreenderam uma pistola marca Beretta, calibre .635, sem numeração aparente e com quatro munições intactas de calibre .22; uma arma de fogo tipo caseira calibre. 32, sem numeração, com duas munições intactas; 18 porções de substâncias com aspecto oxi; 114 pinos plásticos contendo substâncias semelhantes a cocaína e oxi. O suspeito e o material apreendido foram conduzidos ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na zona leste, por volta das 17h30 de quarta-feira, as equipes policiais das viaturas Rocam Comando e 7931 detiveram três homens e apreenderam cinco armas de fogo, após abordagem a um veículo modelo Chevrolet S10, de cor preta e placas KZE-0H68.

Ao todo, os policiais apreenderam cinco armas de fogo, sendo um revólver marca Taurus modelo Special, calibre. 38, numeração EG69523, com três munições intactas do mesmo calibre; uma pistola marca Taurus, calibre. 40, numeração STJ85836, com carregador e quatro munições intactas; uma tipo pistola marca Taurus, sem modelo e numeração aparente, calibre .380, com carregador e três munições intactas; uma pistola marca Taurus, calibre .380, numeração KJX28439 com carregador e três munições intactas; e uma espingarda calibre. 20, sem marca aparente, numeração 154317 e quatro munições intactas.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da assessoria

