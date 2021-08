No Dia dos Pais, mãe implora para filho não ser morto em Manaus

Manaus - Na madrugada deste domingo (8), um homem identificado como Samuel Paz de Andrade, de 28 anos, foi morto a tiros na comunidade Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. O crime foi flagrado por câmeras de segurança, que mostram oito criminosos invadindo a residência da vítima segundos antes da execução. A gravação também registrou o desespero da mãe do rapaz, que gritou várias vezes "meu filho!", implorando para que a vida dele fosse poupada.

Nas filmagens, é possível ver que no início um dos assassinos da vítima fica parado do lado de fora do portão da casa. Nesse momento, o cachorro da família começa a latir, alertando para o perigo que viria logo em seguida.

Veja o vídeo:

Em segundos, vários homens pulam o muro e arrombam o portão de madeira que dá acesso à área externa da residência. Um deles grita "polícia!" enquanto outros se aproximam e arrombam a porta da casa. A partir daí, é possível ouvir barulhos de tiros em meio a gritos de desespero da família da vítima. "Meu filho, meu filho", gritava a mãe de Samuel, enquanto o via ser assassinado.

Após cumprirem o objetivo, os oito homens encapuzados deixaram a residência às pressas. Samuel ainda foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos.

No local do crime, a polícia encontrou um carregador de pistola calibre 380 mm, com quinze munições intactas e duas deflagradas. O material foi entregue à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável por investigar casos como esses.

Samuel Paz de Andrade era envolvido com tráfico de drogas. Em 2019, ele foi preso pela Polícia Militar do Amazonas no Careiro da Várzea (a 28 quilômetros de Manaus). Ele já possuía mandado de prisão aberto pelo mesmo crime.



