Polícia recupera veículos com restrição de roubo ou furto em Manaus

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), recuperou sete veículos em situação de roubo ou furto, em ações nas zonas norte, sul e leste da capital amazonense.

Nesta sexta-feira (03/09), por volta das 2h45, policiais da 30ª Cicom recuperaram um veículo modelo GM/Celta 4P Life, de cor vermelha e placas JWQ-8565, na rua T, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste, após serem acionados pelo tenente PM Jatahy, da Força Tática, para verificação de carro possivelmente abandonado no local.

No endereço, os militares da viatura 6439 identificaram o veículo e verificaram ser o mesmo utilizado em crimes de homicídio ocorridos na capital. No interior do carro foram encontradas diversas cápsulas de munição de pistola.

Em consulta pela placa, identificaram que constava restrição de roubo, e entraram em contato com o proprietário, um homem de 64 anos, para que levasse a chave reserva para a remoção do carro até a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde o veículo deverá passar por perícia antes de ser devolvido ao dono.

Os veículos recuperados nas demais zonas e bairros foram conduzidos às centrais de flagrante das respectivas áreas ou para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para os procedimentos cabíveis previstos em lei.

Veículos recuperados: 07

• GM/Celta 4P Life, cor vermelha – JWQ-8565

• VW/Gol, cor prata – OAA-1971

• Honda/CG 125 Fan, cor preta – NUK-9500

• Honda/CG 160 Fan, cor vermelha – PHJ-8656

• Yamaha/Fazer 150, cor preta – QZI-7I18

• Honda/Bros 160, cor vermelha – PHL-2231

• Motocicleta (não identificada) – PHB-6277

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

